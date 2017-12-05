Antalya'da cinayet

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir kişi, ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldürdü, bir kişiyi ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir eşinden ayrı yaşayan Sedat U. (36) boşanma kararından vazgeçirmek ve barışmak için eşi Sultan U'nun (27) Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6703. Sokak'taki evine gitti. Evde Sultan U'nun yanı sıra M.Ö. isminde başka birinin daha olduğunu gören Sedat U, eşi Sultan U. ve M.Ö'yü bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Aldıkları bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanan ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından civardaki hastanelere sevk edilen yaralılardan Sultan U. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.Ö'nün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinden kaçan Sedat U. polis ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu Ulus Mahallesi'nde yakaladı.