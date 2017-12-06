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Antalya'da ciple çarpışan otomobil eczaneye girdi

- Manavgat ilçesinde daha önce de aynı model ve marka bir otomobilin girdiği eczanedeki kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'da ciple çarpışan otomobil eczaneye girdi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ters yönden çıkan ciple çarpışan otomobil kontrolden çıkarak eczaneye girdi. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ayhan Korucu'nun kullandığı 07 LUG 24 plakalı otomobil, Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde ters yönden caddeye çıkan Tahsin İmri yönetimindeki 07 LDN 53 plakalı ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil cadde üzerindeki eczanenin camına çarparak, iş yerinin içine girdi. Kazada, kimse yaralanmazken, eczanede ve araçlarda hasar oluştu.

Geçen yıl da trafik kazası sonrası aynı model ve marka bir otomobilin aynı eczaneye girdiği öğrenildi.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Eczane kalfası Ali Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece saatlerinde ters yoldan çıkan ciple otomobilin çarpışması sonucu otomobilin eczanenin camını kırarak zarar verdiğini söyledi.

Geçen yıl 8 Aralık'ta yine trafik kazası sonrası eczaneye otomobil girdiğini vurgulayan Akgül, "Yine aynı şekilde ters yoldan çıkan araçla caddeden gelen aracın çarpışması sonucu eczaneye aynı marka ve modelde otomobil girmişti. İnsanlar dikkatsiz, ters yoldan gelmeler çok oluyor. Bu nasıl önlenir bilmiyorum. Yetkililerden ters yol için levha konmasını istedik." diye konuştu.

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