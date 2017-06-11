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Antalya'da çocuk koruma merkezinde yangın

- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Falez Çocuk Koruma Merkezinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Antalya'da çocuk koruma merkezinde yangın

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Falez Çocuk Koruma Merkezinde çıkan yangına müdahale edildi.

Alınan bilgiye göre, Kepez ilçesinde Erasta AVM yanında yer alan ve koruma altına bulunan 18 yaş altındaki kız çocuklarının bulunduğu yurtta dumanlar yükseldi. Yurt yetkililerin itfaiyeye haber vermesi üzerine ekipler olay yerine geldi. Bu sırada yurtta bulunanlar dışarıya çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin ilk belirlemelerine göre yangın klimadan çıktı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürdü. Yangında ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaçocuk Koruma MerkeziYangın
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