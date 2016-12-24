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Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'da denizde şişme bota sarılmış erkek cesedi bulundu. Kaleiçi Yat Limanı'ndan balık tutmak için denize açılan Mesut Akar, Konyaaltı Sahili açıklarında şişme bot olduğunu fark etti. Havası inmiş bota tutunmaya çalışan...

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'da denizde şişme bota sarılmış erkek cesedi bulundu.

Kaleiçi Yat Limanı'ndan balık tutmak için denize açılan Mesut Akar, Konyaaltı Sahili açıklarında şişme bot olduğunu fark etti. Havası inmiş bota tutunmaya çalışan kişiyi fark eden Akar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen deniz polisi, bilinci kapalı kişiyi Konyaaltı Plajı'na çıkardı. 112 Acil Servis ekibi, üzerinden Süleyman Şimşek (34) adına kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, içinde balıkçılık malzemeleri bulunan botta incelemede yaptı.

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AntalyaBotErkek Cesedi
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