Antalya'da denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde denizde zıpkınla balık avlarken kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.
Güney Mahallesi Uzunkum mevkisinden zıpkınla balık avlamak amacıyla denize giren Yusuf Uysal'ın (22) sudan çıkmaması üzerine yakınları, durumu yetkililere bildirdi.
Sahil güvenlik ekiplerince başlatılan arama çalışmasına katılan dalgıçlar, kıyıdan bir kilometre uzakta, Uysal'ın 25 metre derinlikteki cansız bedenine ulaştı.
Gazipaşa Limanı'na getirilen gencin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.