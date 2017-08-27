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Antalya'da depo yangını

- Yangında bir araç hasar gördü, tarım malzemeleri kullanılamaz hale geldi

Antalya'da depo yangını

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde zirai malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangında bir araç hasar gördü, tarım malzemeleri kullanılamaz hale geldi

Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi'ndeki dört katlı apartmanın birinci katında bulunan zirai ürün deposunda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına 4 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Polis ekipleri alevlerin diğer iş yerlerine sıçrama ihtimaline karşı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, itilerek olay yerinden uzaklaştırılan otomobil hasar gördü, zirai ve tarım malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

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DepoFahri Leylek CaddesiGazipaşaYangın
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