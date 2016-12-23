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Antalya'da diyaliz hastalarının imdadına 112 Acil Servis yetişti

- Kar yağışı nedeniyle mahalle yollarının kapandığı ilçelerde düzenli diyalize girmeleri gereken hastalar paletli ambulansla devlet hastanesine getirildi - Antalya İl Sağlık Müdürü Hülür: - "İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 112 Acil Sağlık Hizmetleri kar paletli ambulans ile hastaların imdadına yetişerek tedavilerinden geri kalmalarını önlemiş oldu"

Antalya'da diyaliz hastalarının imdadına 112 Acil Servis yetişti

ANTALYA (AA) - Antalya'da kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı bölgelerde yaşayan diyaliz hastaları, paletli 112 Acil Servis araçlarıyla hastaneye taşındı.

Alınan bilgiye göre, kar kalınlığının 50 santimetrenin üzerine çıktığı Akseki'de bazı mahallelerin yolları kapandı. Akseki Devlet Hastanesi'nde diyalize girmesi gereken 3 böbrek hastası için Antalya Sağlık Müdürlüğünden yardım istendi. Müdürlükçe görevlendirilen sağlık ekibi paletli ambulansla Çimi ve Erenyaka mahallelerine giderek hastaların naklini gerçekleştirdi.

İbradı ilçesindeki bir başka hasta ise Üzümdere mevkisine kadar gelebilen ambulanstan alınarak diyalize götürüldü. Hastalar, tedavilerinin ardından yeniden paletli ambulanslar ile evlerine bırakıldı.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akseki ve köylerinde ikamet eden ve günaşırı diyaliz cihazına bağlanarak tedavi gören hastaların, yolların kapanmasıyla ulaşımda sıkıntı yaşadığını söyledi.

Düzenli olarak diyaliz cihazına girerek tedavi olmaları gereken hastaların, dünden beri devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Akseki Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezine ulaşım sağlayamadığını belirten Hülür, "Antalya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 112 Acil Sağlık Hizmetleri kar paletli ambulans ile hastaların imdadına yetişerek tedavilerinden geri kalmalarını önlemiş oldu." dedi.


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