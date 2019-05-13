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Antalya'da erkenci kirazın hasadı başladı

- Bu yıl rekoltesi ve kalitesi yüksek olan kiraz 20 ila 30 liradan satılıyor - Gazipaşalı üretici Ahmet Özdemir: - "Üç mahalleden 300 ton kiraz bekliyoruz"

Antalya'da erkenci kirazın hasadı başladı
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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde erkenci kirazın hasadı başladı.

Ağırlıklı olarak Çile, Doğanca ve Gökçesaray mahallesinde yetişen erkenci kiraz kilogramı 20 ila 30 liradan satılıyor.

Üreticilerden Ahmet Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, normalde nisan ayı ortalarında yapılması gereken hasadın, havaların geç ısınması nedeniyle mayıs ayı ortalarında yapıldığını söyledi. Kirazların geçen yıla göre bu yıl daha güzel olduğunu dile getiren Özdemir, "Geç hasada başlamamıza rağmen kaliteli kiraz topluyoruz. Üreticinin keyfi yerinde. Türküler eşliğinde kirazlar toplanıyor." dedi.

Bu yıl üç mahallede 300 ton kiraz beklediklerini belirten Özdemir, kirazın kalitesine göre kilogramının 20 ila 30 liradan satıldığını söyledi. Özdemir, erkenci kirazdan sonra daha çok ihraç edilen "Napolyon" cinsi kirazın hasadının başlayacağını kaydetti.

Kiraz üreticisi Nimet Sönmez, Doğanca Mahallesi'nde 10 yıldır kiraz üretimi yaptığını ifade etti. Yılın ilk hasadını yaptıklarını dile getiren Sönmez, "Ürün kalitesi iyi, rekolte ise yüksek. Keyifle hasat yapıyoruz." diye konuştu.

Naziker Sönmez de bu yılki üründen memnun olduklarını belirtti.


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çileDoğancaErkenci KirazGazipaşaGökçesarayKiraz
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