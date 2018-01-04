Antalya'da evinde ölü bulunan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

ANTALYA (AA) - Antalya'da evinde ölü bulunan 78 yaşındaki kişinin, eşi ve eşinin Suriye uyruklu sevgilisi tarafından boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Ş. (78), 10 gün önce evinde ölü bulundu. Eşi Sıdıka Ş. (39) olay yerine gelen polis ekiplerine, eşinin cinsel gücü artırıcı ilaç aldığını ve bu nedenle ölmüş olabileceğini iddia etti.

Mustafa Ş'nin cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu sırada eve gelen Mustafa Ş'nin oğulları İsa, Musa ve İsmail Ş, babalarına ait 500 bin liradan fazla paranın kayıp olduğunu belirterek, babasının ölümünün araştırılması için emniyete başvurdu.

Başvuru üzerine Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Bu sırada cesede yapılan otopsinin detaylı sonucunda Mustafa Ş'nin ağzının kapatılıp nefessiz kaldığı ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, Mustafa Ş'nin eşi Sıdıka Ş. ve bir süredir görüştüğünü belirlediği Suriye uyruklu sevgilisi E.A'yı (19) gözaltına aldı. Şüpheli E.A'nın evinde olayda kullandığı tespit edilen deri eldiven ele geçirildi.

Şüpheli Sıdıka Ş, polisteki ifadesinde, E.A'nın yönlendirmesi ile bir eczaneden satın aldığı cinsel gücü arttırıcı hapı ezerek meyve suyuna katıp eşine içirdiğini belirtti. Eşinin bu ilaç ile kalp krizi geçirip öleceğini tahmin ettiklerini anlatan Sıdıka Ş, eşi bu şekilde ölmeyince E.A'nın gizlice eve girdiğini ve eşini boğarak öldürdüğünü öne sürdü.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, oğullarının kayıp olduğunu iddia ettiği 500 bin lira parayla da Mustafa Ş'nin bir süre önce ev aldığı öğrenildi.