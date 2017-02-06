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Antalya'da FETÖ soruşturması

- FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıklarının belirlenmesi üzerine gözaltına alınan, aralarında bir müezzin ve bir ebenin de bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Antalya'da FETÖ soruşturması

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen 8 kişi, adliyeye çıkarıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyette işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Biri müezzin, biri ebe olmak üzere aralarında iki de kamu personeli bulunan 8 şüphelinin, örgütün kendi aralarında bağlantı kurdukları şifreli haberleşme programı olan "ByLock" kullandıklarının belirlendiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
EbeFetöMüezzinPdy
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