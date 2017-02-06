Antalya'da FETÖ soruşturması

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen 8 kişi, adliyeye çıkarıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyette işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Biri müezzin, biri ebe olmak üzere aralarında iki de kamu personeli bulunan 8 şüphelinin, örgütün kendi aralarında bağlantı kurdukları şifreli haberleşme programı olan "ByLock" kullandıklarının belirlendiği kaydedildi.