Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi Mehmet Akif Ersoy Meltem Ersoy
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti
Yurt dışında atağa geçecek
Yurt dışında atağa geçecek
Milyon dolarlık eğlence
Milyon dolarlık eğlence

Antalya'da FETÖ/PDY davasında karar

- Hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla dava açılan üç sanıktan birine 10 yıl, diğer ikisine 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi

Antalya'da FETÖ/PDY davasında karar

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla dava açılan üç sanıktan biri 10 yıl, diğer ikisi 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan tutuklu yargılanan sanıklar Mustafa Tekin, Zübeyir Türkoğlu ve İrfan Şenkal ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada ifadesi alınan tanık Erdoğan Ç, örgütün 17-25 Aralık'tan sonra toplantı salonunda dedektörle dinleme yapılıp yapılmadığını İrfan Şenkal'ın kontrol ettiğini söyledi.

Bölge sorumluları mütevellilerinin gelir ve giderlerinin içinde bulunduğu flaş belleğin Şenkal'a verildiğini, bu toplantıların Antalya'nın üst düzey toplantısı olduğunu vurgulayan Erdoğan Ç, "17-25 Aralık'tan önce ve sonrasında da örgüt tedbiri elden bırakmadı. Toplantılarda telefonlar dışarıda bırakılıyordu. Toplantı yapılan yerler dinleme ihtimaline karşı dedektörle aranıyordu." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Şenkal'e 10 yıl, Zübeyir Türkoğlu ve Mustafa Tekin'e 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Türkoğlu ve Tekin, tutuklu oldukları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AntalyaFetöHapis CezasıIrfan ŞenkalKarar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5