Antalya'da FETÖ/PDY davasında karar

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla dava açılan üç sanıktan biri 10 yıl, diğer ikisi 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan tutuklu yargılanan sanıklar Mustafa Tekin, Zübeyir Türkoğlu ve İrfan Şenkal ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada ifadesi alınan tanık Erdoğan Ç, örgütün 17-25 Aralık'tan sonra toplantı salonunda dedektörle dinleme yapılıp yapılmadığını İrfan Şenkal'ın kontrol ettiğini söyledi.

Bölge sorumluları mütevellilerinin gelir ve giderlerinin içinde bulunduğu flaş belleğin Şenkal'a verildiğini, bu toplantıların Antalya'nın üst düzey toplantısı olduğunu vurgulayan Erdoğan Ç, "17-25 Aralık'tan önce ve sonrasında da örgüt tedbiri elden bırakmadı. Toplantılarda telefonlar dışarıda bırakılıyordu. Toplantı yapılan yerler dinleme ihtimaline karşı dedektörle aranıyordu." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Şenkal'e 10 yıl, Zübeyir Türkoğlu ve Mustafa Tekin'e 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Türkoğlu ve Tekin, tutuklu oldukları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.