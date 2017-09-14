Antalya'da FETÖ/PDY sanığına 6 yıl hapis

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Uludağ ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Ogün Ahmet Tepe tarafından sanık Uludağ'ın ByLock'taki mesaj dökümü okundu.

Son savunması alınan sanık Uludağ, ByLock programının tespit edildiği hattın yurt dışındaki babası Muhammet Uludağ'a ait olduğunu söyledi.

Babasının ByLock tespit edilen hattını şahsi işlerinde kullanmadığını öne süren Uludağ, "Bu programı yüklemedim, kullanmadım. Babamın kontrolünde olan bu hattı babamın kullandığını düşünüyorum. ByLock programını babam kullanmış olabilir." diye konuştu.

Sanık avukatı Şükran Akca, müvekkilinin babasını yurt dışından ısrarla çağırdıklarını fakat ByLock dökümü nedeniyle Türkiye'ye geleceğine ihtimal vermediklerini söyledi.

Müvekkilinin kuvvetli suç şüphesi olmamasına rağmen 7 aydır tutuklu bulunduğunu savunan Akca, suçsuz olduğu için beraatine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şevken, mahkemeye sunduğu mütalaada toplanan deliller, ByLock tutanakları ve ifadeler doğrultusunda sanık Uludağ'ın "silahlı terör örgütü üyeliği"nden cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Uludağ'ı, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.