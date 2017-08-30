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Antalya'da fuhşa aracılık eden kişi tutuklandı

- Yurt dışından iş vaadiyle getirdiği kadınları fuhşa zorlayan kadın tutuklandı

Antalya'da fuhşa aracılık eden kişi tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da yurt dışından iş vaadiyle getirdiği kadınları fuhşa zorlayan kadın tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, Özbekistan uyruklu L.A, kendi memleketinden iş vaadiyle getirdiği yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı ve Lara bölgesindeki bir otelde Özbekistan uyruklu kız kardeşler S.T. ve S.T'nin de fuhuş amaçlı bulundurulduğunu belirledi.

Otele operasyon düzenleyen ekipler, iki kadını kurtardı. Kadınlar sorgularında, Asya ismiyle bildikleri L.A'nın kendilerini iş bulma vaadi ile Türkiye’ye getirdiğini, Antalya'ya geldikten sonra açık adresini bilmedikleri bir ikamette tutulduklarını, L.A'nın kendilerine vize ve uçak masrafı olarak yüklü miktarda borç çıkarmak suretiyle tehdit ederek, fuhşa zorlandıklarını ifade ettiler.

Polis, fuhşa yer temin ettiği belirlenen otelin resepsiyon görevlisi S.E'yi de gözaltına aldı. Ekipler L.A'yı da kaldığı evde yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.A. "İnsan ticareti ve fuhşa aracılık etmek" suçlarından tutuklandı. Resepsiyon görevlisi S.E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Emniyet MüdürlüğüFuhuş
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