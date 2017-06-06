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Antalya'da hırsızlık operasyonu

- Kemer ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Antalya'da hırsızlık operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Göynük Mahallesi Ahu Ünal Aysal Caddesi'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, Onur K. idaresindeki 07 MDY 09 plakalı otomobilin, evin önüne geldiğini ve otomobilin içerisinde sürücünün annesi Filiz K. ve dini nikahla yaşadığı Çağla N'nin olduğunu tespit etti.

Aracın Antalya'dan sahte kimlikle kiralandığını tespit eden Kemer Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Varsak Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.

Olayla ilgili Onur K. ile Çağla N'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 20 bin Türk lirası değerinde dolar ve avro, 5 bin lira değerinde ziynet eşyaları ele geçirildi.

Kemer Jandarma Karakoluna getirilen şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece "hırsızlık" suçlamasıyla tutuklandı.

Çalınan eşyalar sahiplerine teslim edildi, Filiz K'yı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hırsızlık IddiasıJandarmaKemer
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