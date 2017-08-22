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Antalya'da hırsızlık zanlısını unuttuğu terlik ele verdi

ANTALYA (AA) - Antalya'da kaçarken olay yerinde unuttuğu terliklerden yola çıkılarak yakalanan hırsızlık zanlısı, tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'nın Finike ilçesi Yeni Mahalle'de gizlice...

Antalya'da hırsızlık zanlısını unuttuğu terlik ele verdi

ANTALYA (AA) - Antalya'da kaçarken olay yerinde unuttuğu terliklerden yola çıkılarak yakalanan hırsızlık zanlısı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'nın Finike ilçesi Yeni Mahalle'de gizlice girdiği evin sahibine ait nüfus cüzdanı, banka kartları, altın yüzük ve künyeyi çalan hırsızlık şüphelisi, kendisini fark eden bir kişinin bağırması üzerine panikleyerek giydiği terlikleri bırakarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, birbirinden farklı terlik giydiği anlaşılan şüphelinin inşaat işçisi U.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.


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Anahtar Kelimeler:
AltınAntalyaHIRSIZLIKTerlikU.A.
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