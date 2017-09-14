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Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.Seydişehir istikametine giden Yasemin Tarhan (34) idaresindeki 48 ABN 24 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Murat Güverti'nin (40)...

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Seydişehir istikametine giden Yasemin Tarhan (34) idaresindeki 48 ABN 24 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Murat Güverti'nin (40) kullandığı 15 EV 313 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Servet Tarhan (34), Kadir Efe (4), Ayşe (30), Nejla (1) ve Begüm Su Güverti (8) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kadir Efe Güverti, Akseki Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından hava ambulansıyla Antalya'ya sevk edildi.

Yaralılardan Ayşe Güverti'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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