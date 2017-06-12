Antalya'da inşaatta göçük

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir inşaatta meydana gelen göçük sonucu enkaz altında kalan 4 işçiden 2'si çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Düdenbaşı Mahallesi 2306 Sokak'ta bir inşaatın temelini atmak üzere kalıplara harç dökülürken göçük meydana geldi.
Bu sırada 4 işçi, harç malzemelerinin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 işçiyi kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla özel hastanelere kaldırıldı.
Diğer işçileri, kurtarma çalışmaları devam ediyor.