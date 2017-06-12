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Antalya'da inşaatta göçük

- Kepez ilçesinde inşaat temeli atılırken meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2 işçi çıkarıldı, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Antalya'da inşaatta göçük

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir inşaatta meydana gelen göçük sonucu enkaz altında kalan 4 işçiden 2'si çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Düdenbaşı Mahallesi 2306 Sokak'ta bir inşaatın temelini atmak üzere kalıplara harç dökülürken göçük meydana geldi.

Bu sırada 4 işçi, harç malzemelerinin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 işçiyi kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla özel hastanelere kaldırıldı.

Diğer işçileri, kurtarma çalışmaları devam ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
AntalyaGöçükKepez
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