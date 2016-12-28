Antalya'da izinsiz kazıda altın bulunduğu iddiası

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde izinsiz kazı sırasında altın bulunduğu iddiası üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince bölgede inceleme başlatıldı.
Göynük Kanyonu sınırları içinde izinsiz kazı yapan bir kişinin altın külçeler bulduğu iddia edildi. İstihbarat üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, bir zanlıyı gözaltına aldı.
Jandarma ekipleri, bölgeye vatandaşların girmesini de yasakladı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından altının bulunduğu iddia edilen bölgeye özel ekip gönderildi.
Ekiplerin bölgedeki inceleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.