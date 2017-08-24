ANTALYA (AA) - Antalya'da jet skiye bağlı botun devrilmesi sonucu Kuveyt uyruklu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşletmenin ruhsatsız olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 16 Ağustos'ta Güzeloba Mahallesi Lara Halk Plajları bölgesinde jet skiye bağlı botun devrilmesi sonucu Kuveytli turistler Abdullah Alharşani'nin hayatını kaybettiği, Osama Meşari'nin yaralandığı kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

İncelemede, Kuveytli turistlerin, jet skinin manevra yapması sonucunda denizde fiber tekneye çarparak yaralandığı, hastaneye kaldırılan Alharşani'n de yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olayla ilgili jet skiyi kullanan çocuk Y.A. ile jet skinin sahibi E.S, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jet ski kazasıyla ilgili söz konusu plajda su sporları yapılıp yapılmayacağı konusundaki "Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği"ne göre yapılan incelemede, valilik tarafından ilan edilmiş herhangi bir parkurun mevcut olmadığı, bölgede hiçbir kişi veya işletmeye izin belgesi düzenlenmediği tespit edildi.

Söz konusu kazanın yaşandığı denize sıfır sahil şeridiyle halkın yoğun olarak kullandığı plajlar bölgesinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren başka işletmelerin de olduğunun tespit edildiği, denetleme yetkisi bulunan İl Sportif Turizm Kurulu ile ruhsatsız işletmelerin denetlenmesi amacıyla gerekli yazışmaların yapıldığı bildirildi.