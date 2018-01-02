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Antalya'da kamyonun çarptığı yaya öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Musa Küçüktuncer'in kullandığı 07 LFC 18 plakalı kamyon, D-400 Karayolu'ndaki Kızılağaç Kavşağı'nda, yolun...

Antalya'da kamyonun çarptığı yaya öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Musa Küçüktuncer'in kullandığı 07 LFC 18 plakalı kamyon, D-400 Karayolu'ndaki Kızılağaç Kavşağı'nda, yolun karşına geçmeye çalışan Ümmühani Yılmaz'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ümmühani Yılmaz'ın bahçeden topladığı ve omuzunda taşıdığı portakal çuvalıyla yolun karşısına geçmek isterken trafik kazasının meydana geldiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatPortakalTrafik Kazası
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