Antalya'da kar yağışı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesi ile Kepez ilçesinin bir bölümü, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde geceden itibaren kar yağışı etkili oldu. Sabah okula gitmeye hazırlanan çocuklar, evlerinden çıktıklarında kar sürpriziyle karşılaştı. Antalya'da kar görmeye alışık olmayan çocuklar, kar topu oynamanın keyfini yaşadı.

Vatandaşlardan Turgay Acet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağdığını gören çocuğunun, sevinçten çığlıklar attığını ifade etti.

Babasıyla okul önünde kar topu oynayan 8 yaşındaki Deniz İncier ise daha önce kar yağışını sadece televizyonda gördüğünü dile getirdi.

- "Narenciye bahçeleri zarar gördü"

Kar yağışı nedeniyle ilçelerde bulunan narenciye bahçelerindeki portakal ve limon ağaçları, beyaz örtünün altında kaldı.



Narenciye üreticisi Ömer Yalım (65), bölgede 4-5 yıldır kar yağmadığını, ürünlerinin kar yağışından zarar gördüğünü söyledi.

Antalya'da kar yağmasının beklenen bir durum olmadığına değinen Yalım, "Bizim için sürpriz oldu." dedi.







