Antalya'da karla mücadele çalışması

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde kar yağışı nedeniyle 47 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Antalya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan yağışının ardından kar kalınlığı Akseki ilçe merkezinde 60 santimetre ölçüldü. Gece saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Akseki'de 47 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki Hizmet Birimi ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı. Söz konusu mahalle yollarının yeniden ulaşıma açılması için belediye ekipleri, çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Akseki Koordinatörü İbrahim Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışına maruz kalan ilçede vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
- Hastalar, paletli ambulansla taşındı
Akseki ilçesinde yolu ulaşıma kapanan mahallelerdeki hastalar için İl Sağlık Müdürlüğünce ilçeye paletli ambulans gönderildi. Ambulans ekibi, haftanın belirli günleri diyalize giren böbrek hastalarını hastaneye taşıdı.
Manavgat Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlanan ancak yürümekte güçlük çeken Sabriye Yörür (85) de yolu kapanan Hacıilyas Mahallesi'ndeki evine paletli ambulansla götürüldü.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının etkisini Antalya'nın yüksek kesimlerinde önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini bildirdi.