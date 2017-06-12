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Antalya'da kayıp genç bulundu

- Bazı basın yayın organlarında 8 gündür kayıp olduğu yönünde haberlere yer verilen 18 yaşındaki kızın, ailesinin kayıp başvurusundan 2 gün sonra bulunduğu belirtildi

Antalya'da kayıp genç bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'da ailesinin polise kayıp başvurusu yaptığı 18 yaşındaki P.K'nın bulunduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Aksu ilçesinde, baba A.K'nın 6 Haziran'da Aksu Polis Merkez Amirliğine giderek kızı P.K'nın sabah saatlerinde 'Okula gidiyorum' diyerek evden ayrıldığını ve halen dönmediğini beyan ederek kayıp müracaatında bulunduğu belirtildi.

Yapılan araştırmalarda P.A'nın 8 Haziran'da Antalya'nın Serik ilçesinde bulunduğu kaydedildi.

Kızın alınan ifadesinde sabah ailesine 'Okula gidiyorum' diyerek evden ayrıldığını ve gönül ilişkisi yaşadığı O.K. (18) ile kaçtığını söylediği belirtildi.

Bazı basın yayın organlarında "P. 8 gündür kayıp", "P.'nin anne ve babası kızlarının hayatından endişe ediyor" gibi haberler çıktığı hatırlatılan açıklamada, bunun üzerine görüşülen baba A.K'nın, kızının kayıp ilanını verdikten 2 gün sonra bulunduğunu ve konunun basına kızı bulunmadan önce yansıdığını söylediği ifade edildi.

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AntalyaKayıp Kız
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