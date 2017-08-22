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Antalya'da kayıp kadını AFAD ekipleri arıyor

- Kemer'de çalıştığı otelden çıkarıldığı ve maaşını alamadığı gerekçesiyle kendini yaralayan, hastaneden taburcu edildikten sonra haber alınamayan kadın için AFAD ekipleri arama çalışması yapıyor

Antalya'da kayıp kadını AFAD ekipleri arıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde işten çıkarıldığı gerekçesiyle kendini yaralayan ve bir haftadır haber alınamayan kadının bulunması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Kiriş Mahallesi'ndeki bir oteldeki işinden çıkarıldığını ve maaşını alamadığını ifade ederek, 15 Ağustos'ta kırık camla boğazını yaralayan Hatice Durmaz, Kemer Devlet Hastanesinde tedavi edildi.

Ertesi günü hastaneden taburcu edilen Durmaz eve gitmeyince çocukları, polise ve savcılığa kayıp başvurusunda bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce, 16 Ağustos'tan bu yana haber alınamayan kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Kemer Devlet Hastanesi çevresinde iki ayrı ekip oluşturan AFAD ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
AFADKemer
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