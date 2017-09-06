Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Hakkari cityscape Veeam Çubuk Van EDAŞ
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

Antalya'da kedi kurtarma operasyonu

- Çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı

Antalya'da kedi kurtarma operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'da çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kızılsaray Mahallesi 99 Sokak'taki parka köpeklerini gezdirmeye gelen Evrim Baycan, ağaçta yavru bir kedi olduğunu fark etti.

Baycan'ın haber vermesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye arazözünün sepetine çıkan görevli, kediyi ağaçtan kurtardı.

Kendisine teslim edilen kediyi uzun süre öperek ve konuşarak sakinleştirmeye çalışan Baycan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeklerini gezdirmek için parka geldiğini, kedinin de saatlerdir ağaçta miyavlayarak kurtarılmayı beklediğini söyledi.

Aradığı itfaiye ekiplerince kurtarılan kedinin çok korktuğunu anlatan Baycan, "Çok küçük bir kedi. Kucağıma aldığımda titriyordu." dedi.

Olay yerine gelen Ali Hacıoğlu ise kendisine ait olan kedinin dün evden kaçtığını söyledi.

Sokakta bulduğu kediyi aylar önce sahiplendiğini belirten Hacıoğlu, "Bulduğumda çok cansızdı, ölecek gibiydi. Kendisini toparladığına sevinirken kaybolunca çok üzülmüştüm. Kedinin bulunmasına ve kurtarılmasına yardım eden herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AntalyaEvrim BaycanİtfaiyeKedi Kurtarma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5