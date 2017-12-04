Antalya'da kredi kartı kopyalayan 3 kişi tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da kredi kartı kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya Otogarı'nda şüphe uyandıran A.İ, Ş.D. ve İ.D, Asayiş Şube Müdürlüğü güven timleri tarafından fark edildi. Zanlıların üstlerinde yapılan aramada, banka ve kredi kartlarını kopyalamada kullanılan bir cihaz, 11 adet manyetik şeritli kart, 4 pos cihazı, bir dizüstü bilgisayar, 3 harici bellek, 6 sim kart, 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan ele geçirilen malzemeler üzerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, cihazların banka ve kredi kartlarını kopyalamakta kullanıldığı tespit edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.