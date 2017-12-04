Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Vergi uzmanı Ahmet Karabıyık ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell
Örnek sorular yayımlandı
Örnek sorular yayımlandı
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor
Köy yumurtası hilesi bitecek
Köy yumurtası hilesi bitecek
Yarışma süresi uzatıldı
Yarışma süresi uzatıldı
Tünel cennetiyiz
Tünel cennetiyiz

Antalya'da kredi kartı kopyalayan 3 kişi tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da kredi kartı kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Antalya Otogarı'nda şüphe uyandıran A.İ, Ş.D. ve İ.D, Asayiş Şube Müdürlüğü güven timleri tarafından...

Antalya'da kredi kartı kopyalayan 3 kişi tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da kredi kartı kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya Otogarı'nda şüphe uyandıran A.İ, Ş.D. ve İ.D, Asayiş Şube Müdürlüğü güven timleri tarafından fark edildi. Zanlıların üstlerinde yapılan aramada, banka ve kredi kartlarını kopyalamada kullanılan bir cihaz, 11 adet manyetik şeritli kart, 4 pos cihazı, bir dizüstü bilgisayar, 3 harici bellek, 6 sim kart, 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan ele geçirilen malzemeler üzerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, cihazların banka ve kredi kartlarını kopyalamakta kullanıldığı tespit edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AntalyaKopyaKredi KartıPolis
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5