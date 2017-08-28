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Antalya'da, küçükbaş hayvan hırsızlığı operasyonu

- Isparta'dan çaldığı 298 küçükbaş hayvanı Antalya'da satmaya çalışan kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi - Hayvanların 144'ü bulunarak sahibine teslim edilirken, polisi gören hayvan hırsızı kaçmayı başardı

Antalya'da, küçükbaş hayvan hırsızlığı operasyonu

ANTALYA (AA) - Isparta'dan çaldığı 298 küçükbaş hayvanı Antalya'da satmaya çalışan kişi, polisin düzenlediği operasyonda kaçmayı başardı, hayvanların bir kısmı sahibine teslim edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'den yapılan yazılı açıklamaya göre, D.Ş, Isparta'nın Uluborlu ilçesinde N.E'ye ait 298 küçükbaş hayvanı çaldı. D.Ş'nin, çaldığı hayvanları Antalya'nın Kepez ilçesi Mazıdağı'ndaki bir bölgede satmak için beklettiği bilgisi üzerine hareke geçti.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, çalınan hayvanların bir kısmını Çankaya Mahallesi'ndeki Uyaroğlu Camisi altındaki meralık alanda buldu. Tellerle çevrili alandaki hayvanların bazılarının kulak küpelerinin söküldüğü belirlendi. Bu sırada polis ekiplerini gören D.Ş, ormanlık alana kaçarak izini kaybettirdi.

Olay yerine çağrılan küçükbaş hayvanların sahibi N.E'ye, 144 adet küçükbaş hayvan teslim edildi. Geriye kalan hayvanların satıldığı tahmin ediliyor.

D.Ş'nin yakalanması için de çalışma devam ediyor.


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