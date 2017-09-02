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Antalya'da marketten hırsızlık

- Çok sayıda marketten hırsızlık yaptıkları öne sürülen İran vatandaşı 3 zanlı tutuklandı

Antalya'da marketten hırsızlık

ANTALYA (AA) - Antalya'da beş marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen İran uyruklu 3 zanlı, tutuklandı.

Molla Yusuf Mahallesi Uncalı Caddesi'ndeki bir marketten hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri, İran uyruklu K.S'yi (16), çalıntı paralarla iş yerinden çıkarken yakaladı.

K.S'nin suç ortağı olduğu belirlenen aynı ülke vatandaşı Y.H. (30) ile M.M. (31) ise kaçtı.

İki şüpheli, İstanbul'da gözaltına aldı.

Antalya'da beş marketten hırsızlık yaptıkları öne sürülen K.S, Y.H. ve M.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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