Antalya'da

ANTALYA (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Antalya Şubesi tarafından "Mekke'nin ve Kudüs'ün Fethi" etkinliği düzenlendi.

Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu'ndaki etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Dünya Kur'an-ı Kerim'i okuma birincisi Ali Tel ve Beştepe Millet Camisi İmam Hatibi Mehmet Bilir, Kur'an-ı Kerim okudu.

Kudüs'ü anlatan sinevizyon gösterisinin ardından Grup Arifan ezgiler seslendirdi, Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehteran Takımı da konser verdi.

AGD Antalya Şube Başkanı Ahmet Muhammet Pişirici, yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Trump'ın 6 Aralık'ta Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak ilan etmesinin, siyonist-evangelist ortaklığının 2'nci 100 yıl için düşündükleri planların sadece ilk adımı olduğunu söyledi.

Emperyalist güçler adına "Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi" denilen evraklarda coğrafyanın geleceğiyle ilgili kararlar alındığını belirten Pişirici, "Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı, Türkiye ve Katar'ın küresel tehdit olduğuna dair açıklamalarda bulunuyor. Bunlar sadece okuyarak geçiştirilemez. Bu kararlar, açıklamalar, beyanatlar, ülkemizin, insanımızın, coğrafyamızın hayrına değildir. Arakan'da, Suriye'de, Yemen'de, Filistin'de ve İslam coğrafyasının dört bir yanında masum insanlar çatışmalarda yaşamını yitirmeye devam ediyor." dedi.

Dünyada her 12 saniyede bir çocuğun açlık nedeniyle öldüğünü anlatan Ahmet Muhammet Pişirici, her 4 saniyede bir insanın mülteci durumuna düştüğünü, her gece 800 milyondan fazla insanın da aç yattığını vurguladı.

Yaklaşık 1,5 milyar insanın sağlıklı içme suyundan mahrum olduğuna işaret eden Pişirici, 2 milyar insanın da yoksulluk sınırının altında hayatta kalma mücadelesi verdiğini aktardı.

Ahmet Muhammet Pişirici, "Emperyalist güçler tüm bunlar olurken hem kendi ülkelerinde hem de sömürdükleri birçok ülkede insanları farklı şekillerde uyutup uyuşturarak kitleleri duyarsızlaştırıyorlar ve hakikati örtbas ediyorlar." diye konuştu.

Fethin, insanın, toplumun ve doğanın sevgiyle, merhametle ve adaletle buluşması olduğunu bildiren Pişirici, şunları kaydetti:

"Fetih işgal değildir. Fetih bir ırkın diğer ırkı tarumar etmesi değildir. Bir bölgenin halkının diğer bölge halkını sömürmesi değildir. İnsanların inanç ve düşüncülerini zorla değiştirme değildir. Enerji kaynaklarını, yer altı yer üstü zenginliklerin ele geçirmek için savaşanlar, insanları imha etmek için savaşanlar bunu anlayamaz. Mekke'nin ve Kudüs'ün fethi, 2 büyük fetihtir. Günümüz Müslümanların bu büyük fetihlerden çıkaracağı bazı dersler vardır. Öncelikle Müslümanlar verdikleri sözü tutarlar, yaptıkları antlaşmayı bozmazlar. Zaferin Allah'tan olduğuna inanırlar."

Konuşmaların ardından etkinlikte, düzenlenen bazı yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.