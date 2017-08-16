Antalya'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA (AA) - Gazipaşa ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü öldü, 16 yaşındaki arkadaşı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halimcan Sönmez'in (15) kullandığı 07 UU 259 plakalı motosiklet, Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde, aynı yönde seyreden Mustafa Ünver (37) yönetimindeki 07 UZ 427 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, motosikleti kullanan Sönmez ile artçı olarak seyahat eden Abdülcelil Kağan Aydınlıoğlu (16) yaralandı.

Ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Sönmez, Alanya Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sönmez, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.