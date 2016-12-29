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Antalya'da öğretmenden öğrencisine şiddet iddiası

- Muratpaşa ilçesindeki bir ilkokulda kız öğrencinin, öğretmeni tarafından şiddete uğradığı iddiası üzerine müfettiş görevlendirildi

Antalya'da öğretmenden öğrencisine şiddet iddiası

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir ilkokulda öğretmenin, kız öğrenciye şiddet uyguladığı iddiaları üzerine ikinci kez müfettiş görevlendirildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, Muratpaşa ilçesindeki Hacı Hafize Saygan 2 İlkokulunda öğrenci velisi Ahmet Ş'nin, 1 Haziran'da "ALO 147" kanalıyla bir öğretmenin kendi kızı ve diğer öğrencilere şiddet uyguladığı yönünde başvuruda bulunduğu belirtildi.

İddiayı araştırmak üzere 13 Haziran'da muhakkik görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, inceleme sürecinde veli Ahmet Ş'nin şikayetinden vazgeçtiği bildirildi.

Açıklamada, süreç devam ederken basında yer alan iddialar üzerine konuyu incelemek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğünce maarif müfettişi görevlendirildiği vurgulandı.

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, ön rapora göre gerekenin yapılacağını ifade etti.

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Antalyaşiddet
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