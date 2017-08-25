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Antalya'da orman yangını

- Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'da orman yangını

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde yerleşim alanı yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bucak Köyü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz ve itfaiye aracı ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Alevlerin evlere sıçramaması için müdahale ediliyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk, AA muhabirine, yangına havadan ve karadan müdahale ettiklerini belirterek, "Var gücümüzle müdahale ediyoruz, büyük bir sıkıntı olmadan söndürmeye çalışıyoruz." dedi.

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SerikYangın
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