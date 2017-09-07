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Antalya'da orman yangını

- Karaöz mevkisinde çıkan yangına hava ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'da orman yangını

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karaöz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya-Isparta karayolundan da görülen yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, uçak ve arazözler ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale ediliyor.

Yangının sarp bir arazide çıktığı, arazözlerin bölgeye güçlükle ulaştığı belirtildi.

Ekiplerin, bölgedeki çalışması devam ediyor.

Öte yandan, alevleri, çevredeki köylüler evlerinin çatılarına çıkarak endişeyle izliyor.

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AksuAntalyaKaraözOrman YangınıYangın
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