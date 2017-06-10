Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya gömlekte bir numara
AVM’lerde akvaryum modası başladı
Akvaryum modası başladı
İhracatçıya yeni olanak
İhracatçıya yeni olanak
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik

Antalya'da ormanı kundaklayan şüpheliyi esnaf yakaladı

- Kundaklama sonucu Lara plajlarının karşısındaki ormanlık alanda çıkan yangın, arazözlerle söndürüldü

Antalya'da ormanı kundaklayan şüpheliyi esnaf yakaladı

ANTALYA (AA) - Antalya'da ormanı kundaklayan şüpheli esnaf tarafından yakalandı.

Muratpaşa ilçesindeki Lara plajlarının karşısında bulunan ormanlık alandan duman yükseldiğini fark eden çevredeki esnaf, durumu polise bildirdi.

Olay yerine polisten önce giden esnaf, elindeki çakmakla ağaçları yakan şüpheliyi yakalayarak yunus timlerine teslim etti.

Kenan N. (38) olduğu tespit edilen zanlının sokaklarda yaşadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

Şüpheli, polis ekiplerince karakola götürüldü.

Kundaklama sonucu ormanın farklı noktalarında çıkan yangınlar, Antalya Orman İşletme Müdürlüğüne ait iki arazözle söndürüldü.

Esnaf Kenan Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede her yıl 7-8 yangın çıktığını söyledi.

Dumanı görmelerinin ardından olay yerine geldiklerinde şüpheliyi yakalayarak polise teslim ettiklerini belirten Ay, ormanın korunması için bekçi görevlendirilmesi gerektiğini anlattı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AntalyaKundaklamaOrman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5