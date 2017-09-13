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Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Ketenbelen civarındaki ormanlık alanda yürüyüşe çıkan Rus turist, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.Rus turistin...

Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Ketenbelen civarındaki ormanlık alanda yürüyüşe çıkan Rus turist, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

Rus turistin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin uzun süredir ormanlık alanda bulunduğunu tespit etti.

Ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan Neşe Kızmaz, cesedin geçen sene ağustos ayından beri kayıp 22 yaşındaki kardeşi Osman Kızmaz'a ait olabileceği ihtimali üzerine hastaneye geldi.

Ölen kişinin özel eşyalarının gösterildiği Kızmaz, hastanedeki güvenlik görevlisine sarılarak, "Ne olur kardeşim olmasın." diye ağladı.

Cesedin kime ait olduğuna ilişkin otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
CesetKemerPolis
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