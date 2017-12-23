Antalya'da otomobil hırsızlığı operasyonu

ANTALYA (AA) - İstanbul'dan çaldıkları otomobili Antalya'da parçalayıp sattıkları iddia edilen 3 kişiden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Sanayi Sitesi'nde çalıntı otomobilin parçalandığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir otomobilin parçalandığı belirlendi. Şasi numarası incelenen aracın İstanbul'dan çalındığı ve bazı parçaların satıldığı tespit edildi.
Veli D, Metin Can S. ve Abdullah S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Veli D. tutuklandı. Diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.