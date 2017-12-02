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Antalya'da otomobilin çarptığı çocuğun hayatını kaybetmesi

- Kazada hayatını kaybeden 8 yaşındaki Özgü'nün babası Ahırlı: - "Sürücü trafikte hep alkollü, dikkatsizce araç kullanıyor. Kazadan 2 saat önce de bir video yayınlamış ve arabada alkol şişeleri rahatlıkla görülebiliyor. Bunun bir can yakacağı belliymiş"

Antalya'da otomobilin çarptığı çocuğun hayatını kaybetmesi

ANTALYA (AA) - Antalya'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Özgü'nün babası Ferhat Ahırlı, "Sürücü trafikte hep alkollü, dikkatsizce araç kullanıyor. Kazadan 2 saat önce de bir video yayınlamış ve arabada alkol şişeleri rahatlıkla görülebiliyor. Bunun bir can yakacağı belliymiş." dedi.

Özgü Ahırlı'nın babası Ferhat Ahırlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada Muratpaşa ilçesi Işıklar Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kızı Özgü İzem Ahırlı ve annesi Gülşen Ekinak'a, İ.Y'nin kullandığı otomobilin çaptığını söyledi.

Kızının hastanede hayatını kaybettiğini, annesinin ise hastanede tedavisinin devam ettiğini hatırlatan Ahırlı, eşi Selma Ahırlı'yla yaşanan olaydan dolayı zor günler geçirdiklerini anlattı.

Kızının ölümüne, annesinin yaralanmasına sebep olan kişinin tutuklandığını ifade eden Ahırlı, "İ.Y. yönetimindeki 15 AC 006 plakalı otomobilin sürücüsü olay gecesi hem alkolü hem de çok hızlı. Trafikte bir otomobili solluyor daha sonra yaya geçidinden geçmeye çalışan kızıma ve anneme çarpıyor. Sürücü trafikte çok hızlı, yolda hiçbir fren izi yok." dedi.

Çevredekilerin "çarpmanın şiddetiyle Özgü'nün metrelerce uzağa fırladığını" anlattığını belirten Ahırlı, sürücünün hızlı olmasından dolayı fren yapma fırsatı dahi bulamadığını savundu.

Sürücünün hız yaptığı ve alkol aldığıyla ilgili görüntülerin sosyal medyada yer aldığına işaret eder Ahırlı, şöyle konuştu:

"Sosyal medyada araştırdık ki alkollü trafikteyken çok sayıda görüntüsü var, birkaç tane değil çok sayıda görüntüler var. Sürücü trafikte hep alkollü, dikkatsizce araç kullanıyor. Kazadan 2 saat önce de bir video yayınlamış ve arabada alkol şişeleri rahatlıkla görülebiliyor. Bunun bir can yakacağı belliymiş."

Ahırlı, başka insanların canının yanmaması için sürücü İ.Y'nin en ağır şekilde cezalandırmasını istedi.

- Olay

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 26 Kasım'da otomobilin çarpması sonucu 8 yaşındaki Özgü İzem Ahırlı hayatını kaybetmiş, babaannesi Gülşen Ekinak ise ağır yaralanmıştı. Sürücü İ.Y ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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