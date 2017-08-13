Antalya'da otomobilin çarptığı iki kişi öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'da otomobilin çarptığı iki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Etiler Caddesi'nde camide sabah namazı kıldıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Yaşar Esenboğa (74) ve Ali Seydi Cengiz'e (73), sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

Kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen Esenboğa ve Cengiz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, görgü tanıklarının verdiği plaka bilgisi üzerine kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.