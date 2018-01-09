Antalya'da özel okula haciz uygulanması

ANTALYA (AA) - Antalya Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Konyaaltı ilçesinde bir özel okula haciz uygulanmasına ilişkin, "Hiçbir öğrencinin mağdur olmaması için tedbirlerimizi aldık. Özelde isterlerse özelde devam edebilirler, devlet okullarına da yerleştirecek kontenjanımız var." dedi.

Haciz uygulandığı için okula gidemeyen öğrenciler, velileriyle okulun önünde bekleyerek bilgiyi almaya çalıştı. Öğrencilerden Mehmet Yiğit Yılmaz, okulunu ve arkadaşlarını çok sevdiğini ancak haciz nedeniyle okula gidemediklerini belirtti.

"Geçen hafta ders işliyorduk. Sınıf hocamız geldi, 'Sizi spor salonuna indireceğim' dedi. Biz indik. Suyumu almak için sınıfa döndüm. Sıralarımızı, bilgisayarlarımızı götürmüşler, okulun duvarı kalmış sadece." diyen Yılmaz, başka okula gitmek için ailesinin araştırma yaptığını aktardı.

- "Karnemi alamazsam çok üzülürüm"

Dördüncü sınıf öğrencisi Yağız Şimşek de ilk kez bu yıl koleje gittiğini ancak problemler yaşadıklarını belirterek, "Annem babam bana okul arıyor. Karne de alamayacağız belki. Karnemi alamazsam çok üzülürüm." dedi.

Taha Altınbaş, notlarının çok iyi olduğunu, takdir belgesi beklediğini kaydetti.

Veli İbrahim Türker de çocuğunun beşinci sınıfta okuduğunu, okula erken kayıt yaptırarak ödemelerini de erken gerçekleştirdiğini anlattı.

Eğitim-öğretime başladıktan iki ay sonra sıkıntıların başladığını belirten Türker, perşembe günü çocuklar sınıflarda ders gördüğü sırada haciz memurlarının geldiğini ve okulun içerisinde sandalye, akıllı tahta, klima, sıra, bilgisayar ve kablolara kadar götürüldüğünü ifade etti.

Çocuğunun kaydını okulda muhatap bulamadıkları için aldıramadığını bildiren Türker, "18 bin 600 liralık senet imzaladık, ödemelerimiz makbuzlarımız var ama senetlerimizi alamadık. Çocuğum evde, okula gidemiyor. Okula göndersek hoca yok, sıra, sandalye yok. Bizim senetlerimizi vermeyenler çocukların karnesini nasıl versin." diye konuştu.

- "Hiçbir öğrencinin mağdur olmaması için tedbirlerimizi aldık"

Antalya Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da özel okula haciz uygulanmasının ardından, müfettişlerin çalışmasını sürdürdüğünü belirtti.

Kolejin kurucusunun dün kapatma talebinde bulunduğunu anlatan Arslan, "Talep doğrultusunda işlemler yürüyor. Okulun kurucusu, kapatılmasını talep etti. Devri mümkün olmadığı takdirde, kapatılması işlemlerini yapacağız. Okulun 600 civarında öğrencisi vardı. Her gün öğrenci sayısı düşüyor." diye konuştu.

Öğrencilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Arslan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hiçbir öğrenciyi mağdur etmeyeceklerini bildirdi.

"Özelde isterlerse özelde devam edebilirler, devlet okullarına da yerleştirecek kontenjanımız var. Müfettişler çalışma yapıyor, oluşturulan raporu okulun kapatılması için Bakanlığa sunacağız." diyen Arslan, okulun resmi olarak kapalı olmadığını kaydetti.