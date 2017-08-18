Antalya'da polisle Rus uyruklular arasında arbede

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan arbedede biri polis 2 kişi yaralandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin güvenlik görevlisi, şüpheli hareketlerde bulunan 3 kişiyi polise ihbar etti.
Olay yerine gelen polisi fark eden zanlılardan Vladislav Rajja, elindeki uyuşturucu hapları yuttu.
Ekiplere kimliğini vermek istemeyen zanlı, elindeki çantayı da güvenlik güçlerine göstermedi. Bunun üzerine 3 Rus uyruklu ile ekipler arasında arbede yaşandı. Rajja'nın müdahalesi sonucu yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralanan Rajja da ambulansla Burdur Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Zanlıların üst aramasında bıçak ve uyuşturucu hap ele geçirildiği öğrenildi.