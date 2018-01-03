Antalya'da rot balansla fıtık tedavisi iddiası

ANTALYA (AA) - Antalya Sağlık Müdürü Ünal Hülür, oto tamircisinin rot balansla fıtık tedavisi yaptığı iddialarına ilişkin, "Müdürlüğümüz tarafından yasal işlem başlatılmak üzere çalışmalar yapılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Hülür, yaptığı yazılı açıklamada, ulusal ve yerel basında "Bel fıtığına rot balans ayarı" başlığıyla haber yayımlandığını belirterek Antalya'da oto tamircisi İbrahim Tetik'in bel ve sırt ağrısı olan insanlara kendi yaptığı bir düzenekte tedavi uyguladığı haberi üzerine iş yerinde olağanüstü denetim yapıldığını aktardı.

"Müdürlüğümüz tarafından yasal işlem başlatılmak üzere çalışmalar yapılmaktadır. Vatandaşlarımız böyle yanlış ve bilinçsiz uygulamalara itimat etmemeliler." ifadelerini kullanan Hülür, bu uygulamaların geriye dönüşü olmayan ciddi hasarlara yol açabileceğini vurguladı.

Hülür, tedavi planı ve uygulamasının alanında eğitim almış kişilerce yapılması gerektiğini kaydetti.