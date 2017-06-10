Antalya'da şehit aileleri, gaziler ve yetimler için iftar

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Bir toplumda yetimleri kollayan kimse kalmamışsa o toplum sorunludur. Yetimlerle ilgili faaliyetleri önemsiyoruz." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cam Piramit bahçesinde, şehit aileleri, gaziler ve yetimler için iftar programı düzenlendi.

Vali Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri, gazi ve yetimlerin yer aldığı güzel bir iftar sofrasında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İftar programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Karaloğlu, yetimlerin gözetilmesinin İslam inancının bir gereği olduğuna dikkati çekti. Karaloğlu, "Bir toplumda yetimleri kollayan kimse kalmamışsa o toplum sorunludur. Yetimlerle ilgili faaliyetleri önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Karaloğlu, valilik, büyükşehir belediyesi, Kepez Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle "Antalya Yetimlerine Sahip Çıkıyor" projesini yürüttüklerini belirterek, proje kapsamında 300 ailenin bulunduğunu söyledi. Bu ailelere sadece maddi değil, eğitim ve sağlık alanında da destek verdiklerini anlatan Karaloğlu, "Kimsesizlerin kimi olması gereken kurumlarımızın onların yanında olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz. Bu projeye destek olanlara da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de tüm milletler için şehit ve gazilerin önemli olduğunu, Türk milletinin ise şehit ve gazilerine verdiği önemle örnek olduğunu söyledi.

Türk milletinin kimsenin toprağında, petrolünde gözü olmadığını, tüm millet ve dinlere saygı gösterdiğini belirten Türel, "Ne yazık ki Anadolu'yu yurt edineli bin sene geçmesine rağmen gözü olanların ardı arkası kesilmedi. Bin sene önce haçlılar geldi, 100 sene önce Çanakkale'ye geldiler. En son geçen sene 15 Temmuz'da hain darbe girişimi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve kahramanlarımız sayesinde bayrağımızın şerefi kurtuldu." dedi.

Mücadelenin bitmediğini dile getiren Türel, son zamanlarda fitne ateşinin tekrar yanmaya başladığını görmekten üzüntü duyduğunu ifade etti. Türel şöyle konuştu:

"İçerdeki hainler durmuyor. Irak'ta, Suriye'de ramazan demeden Müslüman, Müslümanı vuruyor. Katar krizini görüyorsunuz. Bugün dünya gündeminde. Bahreyn Dışişleri Bakanına Cumhurbaşkanımız, 'Ramazan bitmeden kavgayı bitirin.' diyor. Bizim inancımız bunu gerektiriyor. İslam dünyası 1400 sene sonra utanç veren bir tablo sergiliyor. Tek tesellimiz, Türkiye'nin tüm meselelerine rağmen İslam dünyasında en güçlü ve dirayetli ülke olarak yıldız gibi parlamasıdır."

- "Sosyal kart sayısını 10 bine çıkardık"

Antalya'yı daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Türel, her mevkide Antalya'ya hizmet etmenin kendisine nasip olduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türel, tek amacının "kubbede hoş bir seda bırakmak" olduğunu dile getirerek, "Gereksiz konularla bize zaman kaybettirme gayretinde olunmamalıdır. Antalya'nın çocukları için kaybedecek bir tek saniyemiz yoktur. Bu ramazan ayında sosyal kart sayısını 10 bine çıkardık. 2004 - 2009'da yatırımlar dönemini getirmiştik. Bu dönem sosyal projelerimiz ve vizyon projelerle ilerliyoruz. Bunlar Antalya'nın çocuklarının projeleridir." dedi.