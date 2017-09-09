Antalya'da servis midibüsü refüje çarptı: 5 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, otellere personel taşıyan midibüsün refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Çelik yönetimindeki 07 YSG 04 plakalı servis midibüsü, Altınova Caddesi'nde, ön lastiklerden birinin patlaması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada yaralanan 5 kişi, 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.