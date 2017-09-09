Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Maçın ardından Sergio Agüero Ahmet Çakıroğlu
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
THY'de hedef 500 uçak
THY'de hedef 500 uçak
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı

Antalya'da servis midibüsü refüje çarptı: 5 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, otellere personel taşıyan midibüsün refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Murat Çelik yönetimindeki 07 YSG 04 plakalı servis midibüsü, Altınova Caddesi'nde, ön lastiklerden...

Antalya'da servis midibüsü refüje çarptı: 5 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, otellere personel taşıyan midibüsün refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Çelik yönetimindeki 07 YSG 04 plakalı servis midibüsü, Altınova Caddesi'nde, ön lastiklerden birinin patlaması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada yaralanan 5 kişi, 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınovaKazaMinibüsMurat ÇelikMuratpaşa
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5