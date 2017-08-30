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Antalya'da silahlı saldırı: 2 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya Manavgat’ın ilçesinde bir kişi tüfekle ateş ederek 2 kişiyi yaraladı. Edinilen bilgiye göre, Çolaklı Mahallesi'nde bir düğün salonunda Erol K. ile Vedat Şen arasında bilinemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Çevredekilerin...

Antalya'da silahlı saldırı: 2 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya Manavgat’ın ilçesinde bir kişi tüfekle ateş ederek 2 kişiyi yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Çolaklı Mahallesi'nde bir düğün salonunda Erol K. ile Vedat Şen arasında bilinemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar olay yerinden uzaklaştı.

Ancak daha sonra evindeki tüfeği yanına alan Erol K. bir marketin önünde tekrar karşılaştığı Vedat Şen ile yanındaki Tayyip Özdoğan’a tüfekle ateş etti. Ayak ve bacaklarından yaralanan Şen Manavgat Devlet Hastanesine, Özdağan ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Zanlı Erol K. ise jandarma tarafından evinde gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 4 adet boş fişek bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatSilahlı Saldırı
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