Antalya'da silahlı soygun

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir marketten yaklaşık 700 lira çalan kişi yakalandı.

Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı'ndaki bir markete pompalı tüfekle girmeye çalışan Kazakistan uyruklu, ismi açıklanmayan bir zanlı, kapılar kilitli olunca kaçtı. Aynı kişi, yol üstünde bulunan ikinci bir makete girerek kasadaki yaklaşık 700 lirayı alarak kaçtı.

Market çalışanlarının polisi aramasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonrası şüpheli, Yeşilbahçe Mahallesi kapalı pazaryerinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Market çalışanlarının ifadesini alan polis daha sonra parmak izi çalışması yaptı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alan polislerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.