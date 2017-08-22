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Antalya'da sosyal medya üzerinden terör propagandasına gözaltı

- Sosyal medya üzerinden DHKP-C terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Antalya'da sosyal medya üzerinden terör propagandasına gözaltı

ANTALYA (AA) - Antalya'da DHKP-C terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden DHKP-C terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen S.Y'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, terör örgütlerinin tüm mensuplarının deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

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Adli Kontrol şartıAntalya Emniyet MüdürlüğüDHKP-CSosyal Medya
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