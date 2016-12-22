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Antalya'da şüpheli ölüm

ANTALYA (AA) - Antalya'da 71 yaşındaki yaşlı adam sokakta ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Hamidiye Caddesi üzerinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşların çağırmasıyla olay yerine gelen 112 Acil...

Antalya'da şüpheli ölüm

ANTALYA (AA) - Antalya'da 71 yaşındaki yaşlı adam sokakta ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Hamidiye Caddesi üzerinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşların çağırmasıyla olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonunda hayatını kaybeden kişinin 71 yaşındaki Naim Kara olduğunu belirledi.

Yanında bulunan pazar arabasından alışverişe gittiği tahmin edilen Kara'nın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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AntalyaŞüpheli Ölüm
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