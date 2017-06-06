Antalya'da tarihi eserler gün yüzüne çıkacak

ANTALYA (AA) - Antalya'nın tarihi mahallelerindeki eserlerin ortaya çıkarılması için çalışma yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Mimarlar Odası arasında kent merkezindeki tarihi mahallelerde yer alan tarihi ile kültürel eserlerin gün yüzüne çıkartılması ve farkındalık geliştirilerek kullanıma sunulması konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Belediye Başkanı Türel, protokol töreninde yaptığı konuşmada, son derece anlamlı bir protokole imza koyduklarını belirtti. Antalya'nın Türkiye'nin turizm başkenti ve dünyada en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu vurgulayan Türel, şunları ifade etti:

"Antalya'da turizmle ilgili çok önemli bir başarı öyküsü yazılıyorken bunu çok daha ileri noktalara taşımak gibi bir hedefimiz var. Dolayısıyla ürün çeşitliliğini sağlamak, bu noktada en büyük hedeflerimizden biri. Ürün çeşitliliğini sağlıyorken Antalya turizminin sadece deniz, kum, güneşten ibaret olmadığını, tarihi ve kültürel varlıklarıyla birçok önemli zenginliğe sahip olduğunu hep ifade ettik. Özellikle kent merkezinde tarihi değeri olan mahallelerimizin bu özellikleri ile yerli ve yabancı turistlere sunulması önem arz ediyor."

Balbey Projesi ile kentsel yenileme noktasında önemli bir mesafe kaydedildiğini aktaran Türel, Antalya'nın burası gibi pek çok mahallesi olduğunu kaydetti. Türel, "Şimdi bu mahallelerdeki tarihi ve kültürel eserlerimizin de gün yüzüne çıkartılması ya da gün yüzüne çıkartılamasa bile farkındalık bilincinin geliştirilerek kullanıma sunulması hususu işte bu protokol kapsamında ele alacağımız en önemli konulardan bir tanesi. Bunu inşallah Mimarlar Odamızla başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Mimarlar Odası Başkanı Özge Köksal da Antalya'yı kültürü, gelenekleri, doğal güzellikleriyle daha geniş bir perspektiften bakarak dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini bildirdi.

Köksal, imzalanan protokolle Antalya'nın çekirdeğini oluşturan Yat Limanı, Kaleiçi Balbey Mahallesi, Haşim İşcan Mahallesi, Kalekapısı'ndaki sivil toplum yapılarının turizme hizmet eder şekilde alt ve üst yapısıyla daha modern, çağdaş bir şekilde hayata geçirilmesini amaçladıklarını belirtti.



















