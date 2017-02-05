Antalya'da teleferik kuyruğu

ANTALYA (AA) - Antalya'da hizmete sunulan Tünektepe teleferiğine binmek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesince 14 milyon 695 bin liraya mal edilen, sekizer kişilik 36 kabinle 650 metre yüksekliğindeki Tünektepe'ye çıkılmasını sağlayan Sarısu mesire alanındaki teleferik tesisine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Ayaklarınız yerden kesilecek" sloganıyla hizmete sunulan teleferiğe binmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

Yaklaşık iki saat sıranın kendilerine gelmesini bekleyen vatandaşlar, Konyaaltı sahil şeridi ve liman bölgesini fotoğraflayarak çıktıkları Tünektepe'yi gezdikten sonra yolculuklarını tamamladı.

Teleferiği özellikle yaz aylarında günde bin 500'den fazla kişinin kullanması bekleniyor.

Vatandaşlardan Mehmet Can, AA muhabirine, heyecanlı bir tur yaptıklarını belirterek, "Çok güzel olmuş, beğendik. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Biraz sıra bekledik ama değdi." dedi.

Ali Ergin ise teleferiğe ilk kez bineceği için heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Antalya için güzel bir yatırım, iyi oldu." diye konuştu.

Sonay Eymen de ilk hafta olduğu için yoğunluk yaşandığını kaydetti.