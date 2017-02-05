Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bakara İlaç ekonomi Ümit Güler balistik füze denemesi MOSHE ALUL
Pembe balonlar umutlarla yükseldi
Balonlar umuda uçuruldu
Kadın kasap yetiştirdi en büyük ödülü aldı
Kadın kasap yetiştirdi ödülü aldı
Komşunu Al Gel kampanyasına destek
Komşunu Al Gel'e tam destek
Sıradışı bir Sevgililer Günü
Sevgililer Gününü sıradışı yaşayın
Kadınlara değer katan sigorta TEB'den
Kadınlara özel sigorta

Antalya'da teleferik kuyruğu

- Hizmete açılan Tünektepe teleferiğine binmek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, yolculuklarında Konyaaltı sahil şeridi ve liman bölgesini fotoğrafladı

Antalya'da teleferik kuyruğu

ANTALYA (AA) - Antalya'da hizmete sunulan Tünektepe teleferiğine binmek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesince 14 milyon 695 bin liraya mal edilen, sekizer kişilik 36 kabinle 650 metre yüksekliğindeki Tünektepe'ye çıkılmasını sağlayan Sarısu mesire alanındaki teleferik tesisine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Ayaklarınız yerden kesilecek" sloganıyla hizmete sunulan teleferiğe binmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

Yaklaşık iki saat sıranın kendilerine gelmesini bekleyen vatandaşlar, Konyaaltı sahil şeridi ve liman bölgesini fotoğraflayarak çıktıkları Tünektepe'yi gezdikten sonra yolculuklarını tamamladı.

Teleferiği özellikle yaz aylarında günde bin 500'den fazla kişinin kullanması bekleniyor.

Vatandaşlardan Mehmet Can, AA muhabirine, heyecanlı bir tur yaptıklarını belirterek, "Çok güzel olmuş, beğendik. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Biraz sıra bekledik ama değdi." dedi.

Ali Ergin ise teleferiğe ilk kez bineceği için heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Antalya için güzel bir yatırım, iyi oldu." diye konuştu.

Sonay Eymen de ilk hafta olduğu için yoğunluk yaşandığını kaydetti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AntalyaBüyükşehir BelediyesiSarısuTeleferik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.