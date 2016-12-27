Antalya'da terör örgütü DEAŞ davası

ANTALYA (AA) - Antalya'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen terör saldırısı ile bağlantısı bulunduğu iddia edilen sanık Airat Vakhitov'un yargılanmasına başlandı.

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Airat Vakhitov, yakınları ve avukatı katıldı.

Duruşmada yazılı ifadesini okuyan sanık Vakhitov, suçlamaları kabul etmediğini, 1997-1998 yıllarında Tataristan'da camide imamlık yaptığını ve sonra Çeçenlere yardım için Çeçenistan'a gittiğini belirtti.

Rus istihbaratının kendisini Çeçenlere yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına aldığını, bu süreç içinde Tacikistan'da Özbek teröristlerin kendisini esir aldığını ifade eden Vakhitov, "Daha sonra beni Afganistan'da Taliban'a teslim ettiler. Rus ajanı olduğumu iddia ettiler ve oradan da Amerikalılar beni Guantanamo üssüne sorgulamak amacıyla sevk etti. İki sene orada sorgulandıktan sonra bir suç bulamayınca beni Rusya'ya teslim ettiler." dedi.

Rusya'da 4 ay boyunca sorgulandığını anlatan Vakhitov, Rusya'daki sorgulamasında herhangi bir suçlama bulamayınca serbest bırakıldığını, daha sonra kaçarak Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Vakhitov, ailesi ile Türkiye'ye geldiğini, çocuklarını Türk okullarına yazdırdığını belirterek, 2012'de Özgür Suriye Ordusu yetkililerinin talebi üzerine insani yardım amacıyla Suriye'ye gittiğini ve mültecilere yardımda bulunduğunu ifade etti.

Suriye'de yaralılara yardımda bulunduğu kaydeden Vakhitov, "2013'e kadar orada kaldım, o tarihte DEAŞ terör örgütü henüz yoktu. Orada da karışıklık çıkınca Türkiye'ye geri döndüm. Üzerimde ele geçirilen pasaport Özgür Suriye Ordusu yetkililerince temin edildi. Hayatta kalmak için bu yola başvurdum." diye konuştu.

Rusya Müslümanlarına ait İslam Sesi Haber sitesinde gazetecilik yaptığını, ele geçirilen fotoğrafların gazetecilik faaliyetlerine ilişkin olduğunu söyleyen Vakhitov, terör örgütünü sürekli eleştiren, sert yazılar kaleme aldığı için tehditler aldığını ifade etti.

Vakhitov, İstanbul'a iş bulmak için gittiğini, daha sonra ise ziyaret ve davet üzerine bir kaç defa daha İstanbul'da bulunduğunu ama Atatürk Havalimanına yönelik gerçekleştirilen saldırı ile bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

- "IŞİD/DEAŞ tehlikeli, alçak, sapık bir terör örgütüdür"

Sosyal medya üzerinden IŞİD/DEAŞ terör örgütüne sürekli tepki gösterdiğini ve sert açıklamalarda bulunduğunu kaydeden Vakhitov, "IŞİD/DEAŞ terör örgütüne en fazla tepki gösteren, sert açıklamalarda bulunan kişiyim. Bu nedenle örgüt mensuplarından sürekli tehdit aldım, onların alçak eylemlerine ilişkin çok sayıda makale yazdım. IŞİD/DEAŞ tehlikeli, alçak, sapık bir terör örgütüdür, bunlara katılmayı dindar bir kişi olarak haram olarak görüyorum." dedi.

Vakhitov, suçlamalar yüzünden DEAŞ terör örgütü mensupları ile aynı koğuşta yatmak zorunda kaldığını, terör örgütü üyesi olma suçlamasından dolayı üzüntü duyduğunu söyleyerek, tahliye veya beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanık Vakhitov'un avukatı Nurali Çitil ise müvekkilinin gazeteci ve araştırmacı olduğunu belirterek, yazılı ve görsel basında IŞİD/DEAŞ terör örgütüne karşı yazılar yazdığı için örgüt mensupları tarafından sürekli tehditler aldığını savundu.

Müvekkilinin IŞİD veya DEAŞ terör örgütü ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını öne süren Çitil, "Bir DEAŞ üyesinin Türkiye'de bir okula çocuğunu göndermesi mümkün değildir. Müvekkilim gözaltına alındıktan sonra Rusya'ya iade edileceğinden korkarak, gerçek kimlik bilgilerini açıklamamıştır. Sırf dini ve siyasi düşünceleri dolayısıyla Rusya'ya iade edileceğinden korkmaktadır. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı Hacı Mehmet Güdül, esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak, sanığın "terör örgütü üyesi olma", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Antalya Döşemealtı ilçesinde 7 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda Airat Vakhitov, "DEAŞ terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.